Байден предложил обсудить сближение Токио и Сеула на саммите в Вашингтоне

Лидер США Джо Байден пригласил президента Республики Корея Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду на саммит в Вашингтон, который, как планируется, состоится этим летом, чтобы обсудить сближение Сеула и Токио. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курта Кэмпбелла, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден направил приглашения премьер-министру Фумио Кисиде и президенту Юн Сок Ёлю, чтобы те приехали в Вашингтон этим летом на трехсторонний саммит", - сказано в видеообращении Кэмпбелла для форума, организованного агентством Yonhap и Министерством объединения.

Одной из тем этой предстоящей встречи будет "закрепление прогресса" в двусторонних отношениях Сеула и Токио. "[Во время саммита] мы отметим значительный прогресс, который произошел в отношениях Республики Корея и Японии, и посмотрим, какие меры можно принять, чтобы закрепить этот прогресс, посмотрим, в каких сферах возможно расширение трехстороннего сотрудничества", - добавил Курт Кэмпбелл.