Число задержанных во время беспорядков во Франции достигло 150.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

По словам министра внутренних дел, по меньшей мере 150 человек были арестованы по всей стране, несколько общественных зданий были сожжены или подвергнуты нападению.

Президент Франции созвал сегодня утром экстренное совещание по ситуации.

На встрече Макрон осудил нападения на государственные учреждения.