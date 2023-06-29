В ФРС заявили, что крупнейшие банки США успешно прошли стресс-тест

Крупнейшие американские банки хорошо подготовлены и смогут пережить тяжелую рецессию в случае ее наступления. К такому выводу пришла в среду Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, по итогам ежегодного стресс-теста финансовых учреждений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает ведомство, объем капитала всех 23 банков, которые участвовали в стресс-тесте, в условиях гипотетической рецессии оказался выше минимальных требований, "несмотря на то, что общие прогнозируемые убытки составили $541 млрд".

ФРС пояснила, что стресс-тест этого года представлял собой условия "тяжелой глобальной рецессии с падением цен на коммерческую недвижимость на 40%, существенным увеличением вакантных должностей в офисах и снижением цен на жилье на 38%". Кроме того, по условиям испытания показатели безработицы увеличивались на 6,4 процентных пункта и достигали 10% (сейчас безработица в США равна 3,7%), а объем экономического производства соразмерно сокращался.

"Сегодняшние результаты свидетельствуют о том, что банковская система остается сильной и устойчивой. В то же время стресс-тесты - это не единственный способ измерить эту силу. Мы должны сохранять бдительность в отношении возможного возникновения рисков и продолжать работать, чтобы гарантировать устойчивость банков к ряду экономических сценариев, рыночных потрясений и других кризисов", - считает заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр.

В начале мая председатель ФРС Джером Пауэлл заявил об улучшении ситуации в банковском секторе страны после краха сразу нескольких финансовых учреждений: First Republic Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank.