В Букингемском дворце снизили температуру

В Букингемском дворце понизили температуру на фоне роста цен на энергоносители, а также в связи с расходами на похороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет о финансах Британской королевской семьи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что во время зимы члены королевской семьи и гости дворца жили при температуре 19 градусов, в пустых комнатах температура была на несколько градусов меньше.

При этом старинные газовые лампы больше не используют, их хотят заменить на электрические. Подогрев в бассейне также был отключен по инициативе короля Карла III.

Издание пишет, что в прошлом году расходы короля оказались выше заработка, поэтому семье пришлось воспользоваться более 20 миллионами фунтов стерлингов из своих резервов.