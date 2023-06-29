В Румынии поддержали идею о постоянном присутствии солдат США в стране

Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе своего выступления на приеме, устроенном посольством Соединенных Штатов Америки по случаю 247-й годовщины Дня Независимости, заявил, что постоянное присутствие американских солдат в стране позволит укрепить сферу безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наряду со статусом нашей страны как члена Европейского Союза и союзника в НАТО, стратегическое партнерство с США будет и впредь последовательно определять внешнюю политику и политику безопасности Румынии", - отметил Йоханнис.

Отмечается, что на сегодняшний день на территории Румынии находится тысяча американских солдат. Президент Румынии подчеркнул, что они вносят вклад "в обеспечение безопасности евроатлантического пространства".