МИД Пакистана осудил акт публичного сожжения Корана в Швеции

Власти Пакистана осуждают акт публичного сожжения священной книги мусульман возле мечети в Швеции во время праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов). Соответствующее заявление Министерство иностранных дел Пакистана распространило в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пакистан решительно осуждает отвратительный акт публичного сожжения священного Корана возле мечети в Швеции во время праздника Ид аль-Адха", - отмечается в сообщении. Ведомство подчеркивает, что "право на свободу самовыражения не дает права на разжигание ненависти и подрыв межконфессиональной гармонии".

Представители министерства обращают внимание на рост в течение последних нескольких месяцев в западных странах числа подобных исламофобских инцидентов, которые "ставят под серьезное сомнение правовую базу, допускающую подобные действия". Соответствующие опасения Пакистана были "доведены до сведения шведских властей", указано в сообщении.

Аналогичную реакцию сожжение Корана вызвало в арабских странах. С осуждением по этому поводу выступили власти Египта, Иордании, Ирака и Саудовской Аравии. В Аммане подчеркнули, что эти действия не должны приравниваться к праву на свободу слова и самовыражения. В Эр-Рияде сожжение священной книги назвали "проявлением расизма". Представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи также осудил акцию, охарактеризовав ее как провокационное и необдуманное действие.

Акция прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха, один из главных праздников в исламе. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в Мекке в Саудовской Аравии.