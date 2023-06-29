Китай «задыхается» от нехватки чипов

Технологическая индустрия Китая борется за передовые чипы для поддержки своих амбиций в области искусственного интеллекта на фоне дефицита компонентов внутри страны. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на сообщения государственных СМИ КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сектор искусственного интеллекта в стране "задыхается" из-за нехватки графических процессоров, программируемых вентильных матриц, специализированных интегральных схем и чипов-ускорителей", - говорится в статье государственного издания Economic Daily.

Отмечается, что китайская отрасль столкнулась с дефицитом из-за того, что необходимые компоненты зарубежного производства, а спрос на них вырос в разы. При этом в отношении Китая введены санкции, которые ограничивают поставку чипов и другого оборудования.

По данным SCMP, власти КНР назвали развитие больших языковых моделей главной инициативой, направленной на повышение национальной конкурентоспособности.

Согласно информации издания, создавшая соцсеть TikTok китайская компания ByteDance для развития инфраструктуры под собственный чат-бот с начала 2023 года потратила более $1 млрд на покупку графических процессоров Nvidia.

Baidu, развивающая свою платформу ИИ, за это же время купила более 10 тыс. ускорителей NVIDIA, догнав по уровню спроса на них американскую Google.