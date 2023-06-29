В Саудовской Аравии ликвидировали вооруженного мужчину у консульства США

Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали в среду, 28 июня, мужчину с огнестрельным оружием у консульства США в Джидде. Об этом сообщает Саудовское агентство печати, ссылаясь на пресс-секретаря полиции округа Мекка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, в среду в 18.45 автомобиль остановился у здания американского консульства в провинции Джидда. Из машины вышел мужчина, держа в руке огнестрельное оружие. Саудовские силовики решили действовать в соответствии с ситуацией и ликвидировать его. Вооруженный мужчина был убит во время перестрелки.

В результате нападения на дипломатическое представительство погиб охранник консульства Соединенных Штатов.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.