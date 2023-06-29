ЕС и НАТО усилят работу по защите общей критической инфраструктуры

Евросоюз и НАТО усилят совместную работу по защите общей критической инфраструктуры. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии в четверг на саммит ЕС в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем вместе в разных сферах, включая и защиту критической инфраструктуры. Сегодня вышел отчет о том, как мы можем усилить то, что ЕС и НАТО делают вместе, чтобы защитить энергетическую, транспортную и другую критическую инфраструктуру", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что этой задачей занимается совместная рабочая группа ЕС и НАТО.

Как заявила ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, она вместе с генсеком НАТО представит на саммите ЕС отчет по защите западной критической инфраструктуры, разработка которого стала следствием подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Согласно опубликованным ЕК документам, в докладе большое внимание уделяется не только вопросам охраны подводных трубопроводов и трансатлантических кабелей связи, но и проблемам повышения военной мобильности в ЕС. Речь идет о модернизации и адаптации существующей транспортной инфраструктуры ЕС для создания условий для быстрой переброски с запада на восток Европы значительного числа танков и других видов тяжелой военной техники. Работа по этому направлению началась в Евросоюзе в 2017 году, когда была создана программа постоянного структурированного оборонного партнерства ЕС. Она стала первым примером, когда по решению НАТО страны ЕС использовали средства Евросоюза для решения задач военной логистики.