Годовая инфляция в Испании снизилась

Рост потребительских цен на внутреннем рынке Испании составил 1,6% в годовом выражении и сократился на 1,3% по сравнению с майским показателем. Таким образом, по итогам первого месяца лета, уровень инфляции в королевстве снизился, а ее темпы достигли двухлетнего минимума и оказались в пределах целевого показателя 2%, установленного властями Евросоюза (ЕС), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Национально института статистики (Instituto Nacional de Estadística, INE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В мае рост потребительских цен в Испании составлял 2,9% в годовом выражении. При этом в июне темпы инфляции в королевстве оказались минимальными более чем за два последних года на фоне снижения расходов на электроэнергию и продукты питания. В то же время уровень базовой инфляции в Испании замедлился до 5,9%, уточняется в статье.

"Инфляция в Испании замедлилась до уровня ниже 2%, целевого Европейским центральным банком. Потребительские цены выросли на 1,6% в июне по сравнению с годом ранее, по сравнению с 2,9% в предыдущем месяце, поскольку рост расходов на электроэнергию и продукты питания продолжал снижаться. Это самый слабый темп инфляции более чем за два года", - заключается в материале.

При этом Испания не стала единственной страной Евросоюза (ЕС), где было зафиксировано резкое снижение инфляции. 28 июня аналитики Итальянского института по сбору статистики (ISTAT) представили данные, согласно которым рост потребительских цен в республике составил 6,7% в годовом выражении по итогам первого месяца лета. Этот показатель снизился до 14-месячного минимума.