Иран предстанет перед Международным судом

Канада, Швеция, Украина и Великобритания передают Иран в Международный суд по делу о сбитом украинском самолете.

Как сообщает Day.Az, Канада, Швеция, Украина и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что продолжат свои усилия по привлечению Ирана к юридической ответственности за сбитый рейс Ps752 и убийство 176 человек, подняв этот вопрос в Международном суде.

Четыре страны - Канада, Швеция, Украина и Великобритания шесть месяцев назад призвали Иран согласиться на принудительный арбитраж через Конвенцию Организации Объединенных Наций, предназначенную для защиты коммерческих самолетов от нападений.

Координационная группа заявила, что, поскольку Иран не согласен с этим требованием, вопрос будет передан в Международный суд как можно скорее:

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли сегодня встретилась с семьями жертв крушения украинского самолета и проинформировала их о подаче Ирана в Международный суд:

"Мы намерены как можно скорее передать это дело в Международный, и продолжить наши коллективные усилия по обеспечению того, чтобы Иран взял на себя ответственность за незаконный сбитый рейс 752 Международных авиалиний Украины".

"Время вышло. Мы подадим в Международный суд на Иран за сбитый украинский самолет, как и обещали семьям погибших. Эти семьи заслуживают прозрачности, подотчетности и справедливости, и мы не откажемся от наших усилий добиться этого с помощью международного права. Безнаказанность - это не вариант для иранского режима", - отметил министр.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) 8 января 2020 года через несколько минут после взлета сбил самолет, принадлежащий украинским авиалиниям, в результате чего погибли все 176 человек на борту.