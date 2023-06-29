Лесной пожар в турецкой провинции

Мощный лесной пожар произошел в четверг в курортной провинции Мугла на юге Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN TURK.

Лесной массив вспыхнул в районе Датча, на кадрах видны густые, черные клубы дыма над одной из лесистых гор.

В настоящее время ведутся работы по борьбе с огнем.