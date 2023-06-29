https://news.day.az/world/1577369.html Лесной пожар в турецкой провинции
Лесной пожар в турецкой провинции
Мощный лесной пожар произошел в четверг в курортной провинции Мугла на юге Турции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN TURK.
Лесной массив вспыхнул в районе Датча, на кадрах видны густые, черные клубы дыма над одной из лесистых гор.
В настоящее время ведутся работы по борьбе с огнем.
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