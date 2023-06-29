Финансовая стабильность ЕС под угрозой

Финансовая стабильность Европейского союза (ЕС) по-прежнему сталкивается с серьезной угрозой. К такому заключению пришли члены Управляющего совета Европейского агентства по контролю системных рисков в финансовой сфере (ESRB). Соответствующее заявление размещено в четверг на сайте агентства.

По оценке регулятора, который был создан в 2010 году в условиях острого кризиса евро и с тех пор осуществляет надзор за финансовой системой сообщества, "серьезные угрозы для финансовой стабильности в ЕС сохраняются", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С его точки зрения, "окончание продолжительного периода низких процентных ставок изменило ландшафт рисков во всем мире", а в полной мере эти изменения начнут "ощущаться лишь по прошествии времени". Совет также обратил внимание на недавние "потрясения в банковском секторе США и Швейцарии", которые "усилили неопределенность". И хотя, считает регулятор, банковский сектор ЕС "хорошо подготовлен к решению проблем в условиях новых рисков", однако несколько факторов, по его мнению, могут негативным образом отразиться на перспективах отрасли. В числе подобных факторов, к примеру, совет отмечает увеличение стоимости финансирования банков, которое может привести к снижению чистого процентного дохода, а также падение спроса на кредитование, что может вызвать сокращение его объемов.