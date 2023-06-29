Гарибашвили выступил за открытие прямых авиарейсов с США

Открытие прямых авиарейсов между Грузией и США будет способствовать привлечению американского капитала и сближению народов двух стран.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на приеме в посольстве США по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы с нетерпеньем ждем открытия новых возможностей для нашего бизнеса, поддерживаем приток американского капитала и товарооборот между нашими странами. Уверен, что прямые авиарейсы между нашими странами, безусловно, сыграют важную роль для достижения этих целей, и еще больше сблизят наши нации", - отметил премьер.

Гарибашвили также поблагодарил правительство США за поддержку в строительстве независимых институтов в Грузии и в укреплении экономики страны. Глава правительства также выразил слова благодарности послу США Келли Дегнан, чей срок дипломатической службы в Тбилиси подходит к концу, за усилия в укреплении партнерских связей между двумя странами.

Авиарейсы между Грузией и США осуществляются транзитом через европейские страны. О необходимости запуска прямых авиарейсов ранее говорил также экс-премьер Мамука Бахтадзе.