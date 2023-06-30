https://news.day.az/world/1577388.html Во многих городах Франции усилились уличные протесты - ВИДЕО
Во многих городах Франции усилились уличные протесты - ВИДЕО
Во Франции не утихают протесты против убийства полицией 17-летнего юноши.
Как сообщает Day.Azсо ссылкой на "Фигаро", избрание полицейским меры пресечения также не утихомирило участников акции протеста.
Вечером в Марселе, Тулузе, Лионе и других крупных городах усилились акции протеста. В указанных районах задействовано большое количество полицейских сил. В Тулузе полицейский выстрел в собаку еще больше усилил напряженность. В Марселе ограблено множество объектов.
В Париже задержано не менее 20 человек.
Активисты подожгли кафе в Нантере. Полиция арестовала 3 человек, которые пытались поджечь банк в Нантере.
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