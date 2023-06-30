США будут препятствовать развитию ракетной программы Ирана

США вместе с европейскими союзниками продолжат противодействовать развитию ракетной программы Ирана вне зависимости от действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы будем применять все инструменты, включая санкции и меры экспортного контроля, чтобы противодействовать дальнейшему развитию ракетной программы Ирана и предотвратить возможность поставок ракет и других технологий в другие страны", - подчеркнул представитель Госдепа.