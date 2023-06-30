https://news.day.az/world/1577399.html Президенты Турции и Ирана провели телефонный разговор
Президенты Турции и Ирана провели телефонный разговор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, передает Day.Az.
В ходе разговора обсуждались состояние двусторонних отношений и региональные вопросы. Президенты также обменялись поздравлениями в связи с празднованием одного из главных исламских праздников - Курбан-байрам.
Оба лидера выразили взаимные пожелания, чтобы Курбан-байрам принес мир, спокойствие и процветание всему человечеству, особенно исламскому миру.
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