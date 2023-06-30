Президенты Турции и Ирана провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, передает Day.Az.

В ходе разговора обсуждались состояние двусторонних отношений и региональные вопросы. Президенты также обменялись поздравлениями в связи с празднованием одного из главных исламских праздников - Курбан-байрам.

Оба лидера выразили взаимные пожелания, чтобы Курбан-байрам принес мир, спокойствие и процветание всему человечеству, особенно исламскому миру.