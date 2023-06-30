МВФ объявил о предоставлении Украине второго транша в размере $890 млн

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение предоставить Украине второй транш в размере $890 млн в рамках программы расширенного кредитования (EFE), которая была утверждена в марте.

Об этом говорится в заявлении МВФ, где отражены результаты первого обзора украинской экономики в рамках этой кредитной программы, передает Day.Az.

"Совет исполнительных директоров МВФ завершил сегодня первый обзор механизма расширенного кредитования (EFE) для Украины. Результаты первого обзора позволяют немедленно предоставить сумму в размере 663,9 млн SDR (специальные права заимствования - расчетные денежные единицы Международного валютного фонда), что эквивалентно примерно $890 млн", - сообщается в заявлении.

Ранее Совет исполнительных директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу для Украины в рамках данного механизма с финансированием в размере $15,6 млрд.