Уличные беспорядки в Брюсселе

После гибели 17-летнего подростка от рук полицейского во Франции на фоне призывов к акциям протеста, распространяемых в социальных сетях, в центре Брюсселя стало больше полиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в городе проходят рейды, правоохранители досматривают молодых людей, вызывающих подозрение. После проверки документов большинство задержанных отпускают. Власти Бельгии опасаются, что в стране может повториться ситуация, которая сложилась сейчас во Франции - там беспорядки продолжаются уже второй день.

По данным информационного агентства Belga, в Брюсселе блюстители порядка задержали 10 человек, устроивших беспорядки. Столкновения молодежи и полицейских произошли в районе вокзала Гяр-дю-Миди в Брюсселе. Участники протестов провоцировали драки, бросали в сотрудников полиции булыжники, подожгли автомобиль.