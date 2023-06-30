Сотни человек задержаны во Франции во время беспорядков

Стражи порядка задержали 328 человек по всей Франции в ходе беспорядков, охвативших страну в четверг после "белого марша" в память о 17-летнем подростке, убитом полицейским в парижском пригороде Нантере.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в окружении министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

По данным телеканала, погромы и столкновения агрессивно настроенных протестующих с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются в разных городах республики.

Глава МВД следит за ситуацией с беспорядками в регионах Франции этой ночью с командногоа пункте Национальной полиции в Париже.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель, Страсбург, Лилль и Дижон. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. полицейских. В некоторых городах страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.