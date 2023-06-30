Беспорядки во Франции

Радикально настроенные манифестанты грабят торговый центр в квартале Шатле-Ле-Аль в центре французской столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Издание также опубликовало видео, на котором демонстранты врываются в один из магазинов, разбив витрину.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о более ста задержанных по всей стране в ходе беспорядков, вызванных убийством полицейским подростка в парижском пригороде Нантере.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель и Страсбург. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.