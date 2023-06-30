https://news.day.az/world/1577408.html Лесной пожар в Турции затронул 25 гектаров земли
Лесной пожар в Турции затронул 25 гектаров земли
Лесной пожар, вспыхнувший в районе Датча турецкой провинции Мугла, затронул участок земли площадью 25 гектаров.
Как передает Day.Az, пожар за короткое был взял был взят под контроль и потушен.
Пожар вспыхнул около 18:30 по местному времени. Группы регионального управления лесного хозяйства Муглы, тушили пожар с воздуха и с земли.
К тушению пожара было привлечено шесть самолетов, 10 вертолетов и большое количество пожарных машин.
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