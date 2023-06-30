Сотни человек арестованы во Франции

Сотрудники французской полиции арестовали не менее 421 человека в ходе массовых протестов минувшей ночью. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на окружение французского политика Жеральда Дарманина.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что аресты, в частности, проводились в парижских департаментах О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн. Там были задержаны 242 человека.

Напомним, что массовые протесты вспыхнули в республике 27 июня. Причиной недовольства граждан стало убийство 17-летнего подростка сотрудником полиции за то, что юноша отказался покидать салон автомобиля по просьбе стража порядка.

На фоне митингов в стране начали орудовать мародеры. Они разграбили уже несколько торговых центров. На улицах французских городов царит настоящий хаос.

По данным BBC News, из-за непрекращающихся беспорядков правоохранители увеличили число полицейских, задействованных в усмирении демонстрантов. В третью ночь протестов их было порядка 40 тысяч.