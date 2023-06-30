В ЕС призвали возобновить зерновую сделку

Лидеры стран Евросоюза по итогам обсуждения конфликта в Украине на саммите в Брюсселе указали на замедление реализации зерновой сделки и выступили с призывом возобновить полномасштабную реализацию черноморской зерновой инициативы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Евросовет глубоко обеспокоен продолжающимся замедлением реализации черноморской зерновой инициативы", - сказано в заявлении ЕС.

Также страны выразили надежду на скорейшее возобновление всех операций по зерновой сделке.