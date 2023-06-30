https://news.day.az/world/1577418.html В ЕС призвали возобновить зерновую сделку
В ЕС призвали возобновить зерновую сделку
Лидеры стран Евросоюза по итогам обсуждения конфликта в Украине на саммите в Брюсселе указали на замедление реализации зерновой сделки и выступили с призывом возобновить полномасштабную реализацию черноморской зерновой инициативы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Евросовет глубоко обеспокоен продолжающимся замедлением реализации черноморской зерновой инициативы", - сказано в заявлении ЕС.
Также страны выразили надежду на скорейшее возобновление всех операций по зерновой сделке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре