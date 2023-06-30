Принца Гарри окончательно выгнали из Великобритании

Принц Гарри и Меган Маркл - герцог и герцогиня Сассекские - выехали из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор и окончательно лишились последнего пристанища в Великобритании. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О том, что Карл III решил выгнать младшего сына с супругой из занимаемого ими исторического здания, стало известно в конце февраля. Процесс выселения принца Гарри из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор начался вскоре после выхода его скандальной книги мемуаров Spare ("Запасной") в январе.

29 июня личный казначей монарха сэр Майкл Стивенс официально объявил, что принц Гарри с супругой вывезли последние вещи и вернули ключи от коттеджа. "Мы можем подтвердить, что герцог и герцогиня Сассекские покинули коттедж Фрогмор. Мы не будем вдаваться в подробности соглашения, однако повторим, что герцог и герцогиня оплатили все расходы на реконструкцию коттеджа Фрогмор, оставив таким образом короне значительно возросший актив", - приводит издание заявление Стивенса.