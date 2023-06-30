Будапешт и Варшава блокируют решение саммита ЕС о миграции

Польша и Венгрия блокируют решения саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе по теме миграции. Об этом в пятницу сообщило агентство Adnkronos со ссылкой на два европейских дипломатических источника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которые выступают против обязательного участия всех стран ЕС в программах расселения мигрантов по территории сообщества, что в Брюсселе называют "принципом солидарности", блокируют пункты, касающиеся проблем миграции. Другие европейские лидеры пытаются найти формулировку, которая могла бы их устроить, пишет агентство.