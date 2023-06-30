Ирак потребовал от Швеции выдать сжегшего Коран иммигранта

Власти Ирака потребовали от Швеции выдать иммигранта, который публично совершил акт сожжения Корана. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны Ахмед ас-Саххаф, его слова приводит агентство INA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дипломат напомнил, что этот человек является гражданином Ирака. "Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством", - подчеркнул он.

28 июня в Стокгольме прошла согласованная с полицией акция, во время которой разорвали и сожгли Коран. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. За этим наблюдали 200 человек.

Позднее стало известно, что акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма в Швеции провел беженец из Ирака 37-летний Салван Момика.

Десятки протестующих иракцев взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде в ответ на акцию сожжения Корана перед центральной мечетью Стокгольма.