В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

Десятки протестующих иракцев взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде в ответ на акцию сожжения Корана перед центральной мечетью Стокгольма. Об этом сообщает Arbat.media со ссылкой на Al Arabiyа, передает Day.Az.

Отмечается, что протестующие, скандировавшие лозунги против осквернения Корана, были последователями духовного шиитского лидера Муктады ас-Садра, ранее призвавшего Стокгольм отстранить посла Швеции в Ираке.

Некоторые участники демонстрации перелезли через забор шведской дипмиссии и оказались во внутреннем дворе посольства.