Названы сроки первого запуска космического корабля Dream Chaser

Космический корабль Dream Chaser может впервые быть запущен в декабре - феврале на ракете Vulcan Centaur. Соответствующие сроки со ссылкой на исполнительного директора Sierra Space Тома Вайса называет SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, интеграция космического корабля с ракетой состоится в декабре. В случае успеха первой миссии в ходе второго полета Dream Chaser доставит к Международной космической станции (МКС) полезные грузы.

Всего по контракту с НАСА космический корабль компании Sierra Space должен семь раз доставить грузы к МКС.