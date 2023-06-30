В Польше раскритиковали Германию

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик раскритиковал ФРГ за отказ обсуждать репарации за Вторую мировую войну. Об этом он высказался в интервью порталу wPolityce, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мулярчик осудил позицию Берлина и отметил, что он подает Москве неприемлемый пример. Обсуждение вопроса репараций он назвал "чрезвычайно важным с точки зрения международного права".

"Потому что, если Россия видит, что Германия не хочет платить военные репарации стране, пострадавшей в результате Второй мировой войны, то это тоже маяк для России. Такое отношение неприемлемо", - пожаловался замглавы польского МИД.