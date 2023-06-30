Сброс воды с «Фукусимы-1» посеял панику среди корейцев

Жители Южной Кореи начали массово скупать морскую соль в преддверии сброса воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" в Тихий океан, передает Reuters. Покупатели опасаются, что после слива добываемая из воды соль станет непригодной к употреблению, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Правительство Японии неоднократно заверяло, что вода, от которой собираются избавиться, была отфильтрована, и поэтому безопасна. Там также отметили, что страна предоставила соседним государствам подробные и научно обоснованные объяснения своего плана по сбросу жидкости. Но панические настроения жителей тихоокеанского региона от этих заявлений не исчезли.

Цены на соль в июне по сравнению с маем и апрелем в Южной Корее взлетели на 27 процентов. Правительство до 11 июля собирается продавать в день по 50 тонн соли по цене на 20 процентов ниже рыночной.

Сброс воды из резервуаров "Фукусимы-1" в Тихий океан ожидается в ближайшее время, но точная дата пока не установлена. Вода, от которой собираются избавиться, с 2011 года в основном использовалась для охлаждения поврежденных реакторов на электростанции.

При этом в правительстве Южной Кореи заявили, что на то, чтобы сброшенная вода дошла до берегов страны, потребуется 10 лет, передает Yonhap.

Представители южнокорейских предприятий по рыболовству в свою очередь заверили, что после сброса воды будут внимательно следить за соляными фермами на предмет любого повышения радиоактивности.

Авария на "Фукусиме-1" произошла в 2011 году, после землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего за ним цунами. После в окружающую среду попали радиоактивные элементы. Происшествию был присвоен максимальный, седьмой уровень по Международной шкале ядерных событий (INES).

О решении начать сливать очищенную от загрязнений воду с аварийной АЭС власти Японии объявили в апреле 2021 года. В мае 2022 года Управление по ядерному регулированию (УЯР) предварительно одобрило план компании Tokyo Electric Power (ТЕРСО) по сливу жидкости.

Отмечалось, что загрязненную радиоактивными веществами жидкость планируют фильтровать для удаления изотопов. Оставить собирались только тритий, который извлечь невозможно технически. Чтобы снизить количество этого вещества в воде, компания собиралась разбавлять ее, пока объемы трития не снизятся до нормы.