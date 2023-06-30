Пока Франция в огне, Макрон развлекается на концерте Элтона Джона
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Макрон на фоне беспорядков во Франции из-за убийства подростка расслаблялся на концерте Элтона Джона. 

Как передает Day.Az, кадры с пританцовывающим президентом выложила в соцсетях итальянская модель Бьянка Брандолини. 

"Пока Франция в огне, Макрон не рядом с министром внутренних дел или полицией, он предпочитает аплодировать Элтону Джону. Каждому свои приоритеты", - прокомментировал их евродепутат от Франции Тьерри Мариани, назвавший президента "безответственным".