Пока Франция в огне, Макрон развлекается на концерте Элтона Джона

Макрон на фоне беспорядков во Франции из-за убийства подростка расслаблялся на концерте Элтона Джона.

Как передает Day.Az, кадры с пританцовывающим президентом выложила в соцсетях итальянская модель Бьянка Брандолини.

"Пока Франция в огне, Макрон не рядом с министром внутренних дел или полицией, он предпочитает аплодировать Элтону Джону. Каждому свои приоритеты", - прокомментировал их евродепутат от Франции Тьерри Мариани, назвавший президента "безответственным".