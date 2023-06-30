Сын армянского политика задержан в Грузии за наркотрафик

Следственный комитет Армении раскрыл крупную ОПГ, торговавшую наркотиками в течение 2019-2023 гг. Согласно сообщению структуры, среди фигурантов уголовного дела - сын арестованного ранее лидера партии "Голос общества" Артака Галстяна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Последний, напомним, является соратником скандально известного видеоблогера Вардана Гукасяна (известного под прозвищем "Дог"), объявленного в розыск армянскими правоохранителями.

Следствие установило, что за указанный период члены преступной группировки создали многочисленные группы в Telegram, с помощью которых осуществляли незаконный оборот наркотиков. Общая сумма реализации оценивается в $3 млн. С целью скрыть следы преступления члены группировки получали деньги в криптовалютах.

Уголовное дело возбуждено против 8 человек, в том числе - сына лидера партии. Галстян-младший на днях был задержан в Грузии. Предпринимаются меры по его экстрадиции в Армению. Предварительное следствие продолжается.

