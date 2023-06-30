Так французская полиция расправилась над алжирским юношей

Распространены кадры убийства 17-летнего юноши алжирского происхождения по имени Наэль полицией во французском городе Нантер.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на кадрах запечатлено агрессивное поведение французской полиции по отношению к безоружному юноше и открытие по нему огня.

Данные кадры еще раз демонстрируют, что Франция является одним из государств, проводящих жесткую политику в отношении мигрантов, этнических групп и занимающихся их дискриминацией, грубо нарушающих их права.