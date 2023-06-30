https://news.day.az/world/1577529.html Во Франции могут объявить чрезвычайное положение
Во Франции могут объявить чрезвычайное положение
Во Франции не стихают беспорядки, начавшиеся после убийства полицией 17-летнего юноши алжирского происхождения.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в стране может быть объявлено чрезвычайное положение. Об этом в интервью телеканалу BFM заявил министр-делегат по жилищной политике Оливье Клейн.
"На столе все варианты реагирования на ситуацию. Нужно выходить из сложившегося положения, и если чрезвычайное положение будет сочтено действенным способом, то президент республики объявит об этом", - сказал он.
Отметим, что 27 июня во французском городе Нантер полицией был убит 17-летний юноша алжирского происхождения по имени Наэль.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре