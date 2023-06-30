Во Франции могут объявить чрезвычайное положение

Во Франции не стихают беспорядки, начавшиеся после убийства полицией 17-летнего юноши алжирского происхождения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в стране может быть объявлено чрезвычайное положение. Об этом в интервью телеканалу BFM заявил министр-делегат по жилищной политике Оливье Клейн.

"На столе все варианты реагирования на ситуацию. Нужно выходить из сложившегося положения, и если чрезвычайное положение будет сочтено действенным способом, то президент республики объявит об этом", - сказал он.

Отметим, что 27 июня во французском городе Нантер полицией был убит 17-летний юноша алжирского происхождения по имени Наэль.