Автор: Байрам Эльшадов

Макрон продолжает играть в свою любимую игру - обмани армянина. В этот раз получилось все совсем комично, для наблюдателей. А для армян, как они и привыкли, трагично.

Дело вот в чем. Во время беседы с представителем террористической структуры Дашнакцутюн, которая еще и считает себя политической партией, Макрон слезно клялся, что больше него никто не защищает армянские интересы. И якобы даже премьер-министр Армении Никол Пашинян меньше армянин, чем Макрон.

Кажется, некоторым армянам это понравилось. Да настолько, что они сразу ринулись распространять заявления президента Франции, думая, что все.... теперь заживем! Только вот совсем непонятно было, действительно ли Макрон самый большой армянин или он тонко "потроллил", как сейчас модно выражаться, своих армянских друзей.

Армяне в России даже не знают как поступать. Вроде они тоже против Пашиняна. Но поддерживать Макрона, будучи в России, не является хорошим тоном. Мало ли к чему это может привести, потому что портить отношения с нужными и правильными людьми в России совсем не хочется. Бизнесу это вредит.

Российские армяне утверждают, что Макрон вовсе не за армян старается, а только ради своего рейтинга. А армянское лобби на Западе утверждает обратное, что Макрон это некий "спаситель" армян. Налицо раскол в армянской диаспоре.

Обвиняя Пашиняна, фактически в предальстве и выражая другим политическим отбросам свою непоколебимую поддержку, фактически, Макрон натравил политические силы в Армении, и за ее пределами, друг на друга. Для армян, это конечно, проблема, что очевидно. Все же мало хорошего в том, когда политики вгрызаются друг другу в горло, так как от этого страдают обычные люди. Диаспора от такого поворота, конечно, обалдела. Вроде Макрон говорит то, что надо, но, с другой стороны, и страну к перевороту ведет. А что будет потом? С Пашиняном худо бедно работали, а вот что будет потом одному Богу известно.

Тут и часть местных политиков удивилась. Почему же Макрон раскачивает лодку, вопрошают они. Да и вопрос весьма логичный, надо признать.

А вот Макрону весело. Он одной пулей двух зайцев убил. С одной стороны, он вроде как напомнил о себе как о важном игроке в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Хотя, судя по тому, как часто ему выделяется какая-либо роль, он игрок глубокого запаса, которому совсем не доверяют и не выпускают на поле.

Вторым зайцем стал заработок политических очков перед своими армянскими друзьями. В конце концов, всем на этой планете надо отрабатывать свои деньги. И президент Франции не исключение.

Но вот только, давайте задумаемся, а что Макрон рельно полезного сделал для Армении? Ну приняли какие-то резолюции в ничего не значащих органах, которые стоят ровно столько, сколько было потрачену на бумагу для них. Покричала пара депутатов и доказала свою приверженность спасению Армении, которую и на карте они не найдут, наверное.

А вот на внешнюю политику страны это никак не повлияло. Получилось, Макрон опять накормил пустыми обещаниями и "завтраками" своих армянский друзей. А те, как обычно, ждут добавки.