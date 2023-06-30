История попытки военного переворота в Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Возможно, самый отвратительный по степени мерзости пропаганды, способный конкурировать с такими монстрами как Соловьев или Симоньян, медиамагнат Арам Габрелянов поведал историю попытки военного переворота в Армении.

Обиженный на армянские власти пропагандист Габрелянов, которому несколько месяцев назад не разрешили въехать в Армению, пытается выставить Пашиняна единоличным виновником капитуляции Армении во Второй карабахской войне.

Ну а что ему остается делать. Виновных находить всегда надо, а в Армении, в частности у политиков и пропагандистов это стало любимым хобби. Как правило, любые поиски виновного упираются в одного человека - многострадального Пашиняна. В чем только его не обвиняли, в предательстве, сдаче городов, сел, высот, поселков, трансформаторных будок.

Так случилось и в этот раз. Габрелянов опять обвинил Пашиняна. Но это не самое интересное, потому что это было предсказуемым. Более интересно то, что поведал "гений информационной войны" дальше. Оказывается, он был прямым участником попытки переворота в Армении и во время войны встречался с главой генштаба Оником Гаспаряном. Темой обсуждения была организация переворота в Армении. Писака Габрелянов обещал оказать информационную поддержку, когда Гаспарян выведет армию на улицы. Но этого не случилось, потому что Гаспарян не получил прямой приказ от "нужных людей".

Смешным кажется то, как армянский пропагандист резюмировал свое творение: "Вот так - лизоблюдство и вранье одного и трусость другого тесно сплелись и удушили Армению на радость Пашиняну и его подлой клики".

Только вот настоящий трус в этой истории сам Габрелянов, который был готов продать будущее своей страны и бросить ее в объятия гражданской войны ради своей собственной выгоды. И как и любой двуличный пропагандист, конечно же, прикрываясь заботой о светлом будущем нации.