В Румынии удешевили основные продовольственные товары
Правительство Румынии приняло в пятницу постановление о временном удешевлении в стране основных продовольственных товаров путем ограничения торговой наценки производителями и коммерсантами. Об этом сообщило Радио Румынии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Документ предусматривает, что производители и ритейлеры (розничная торговля) могут применять торговую наценку максимум в 20% от себестоимости, а дистрибьюторы (оптовые закупки) - максимум 5%.
Так, начиная с августа, в Румынии сроком на три месяца подешевеют 14 видов продовольственных товаров, в том числе хлеб, молоко, яйца, кукурузная мука, подсолнечное масло, мясо, овощи и фрукты.
Премьер-министр Марчел Чолаку заявил на заседании, что таким образом правительство способствует росту покупательной способности граждан. Он также сообщил, что кабмин одобрит оказание поддержки румынским компаниям - производителям продовольственных товаров в размере €600 млн.
Однако некоторые комментаторы расценили принятую меру как ошибочное политическое, популистское решение. Так, портал назвал принятие постановления "атакой на свободную экономику" и "грубым нарушением рыночных принципов". Совет конкуренции (автономный административный орган) отметил вероятность того, что "дистрибьюторы и ритейлеры откажутся поставлять эти товары, так как они несут им экономические убытки".
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