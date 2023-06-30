В Румынии удешевили основные продовольственные товары

Правительство Румынии приняло в пятницу постановление о временном удешевлении в стране основных продовольственных товаров путем ограничения торговой наценки производителями и коммерсантами. Об этом сообщило Радио Румынии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Документ предусматривает, что производители и ритейлеры (розничная торговля) могут применять торговую наценку максимум в 20% от себестоимости, а дистрибьюторы (оптовые закупки) - максимум 5%.

Так, начиная с августа, в Румынии сроком на три месяца подешевеют 14 видов продовольственных товаров, в том числе хлеб, молоко, яйца, кукурузная мука, подсолнечное масло, мясо, овощи и фрукты.

Премьер-министр Марчел Чолаку заявил на заседании, что таким образом правительство способствует росту покупательной способности граждан. Он также сообщил, что кабмин одобрит оказание поддержки румынским компаниям - производителям продовольственных товаров в размере €600 млн.

Однако некоторые комментаторы расценили принятую меру как ошибочное политическое, популистское решение. Так, портал назвал принятие постановления "атакой на свободную экономику" и "грубым нарушением рыночных принципов". Совет конкуренции (автономный административный орган) отметил вероятность того, что "дистрибьюторы и ритейлеры откажутся поставлять эти товары, так как они несут им экономические убытки".