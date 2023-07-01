Стало известно, сколько зарабатывает принц Уильям

Доход принца Уильяма от герцогства Корнуоллского за 2023 год составил $7,4 млн. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Принц Уэльский стал 25-м герцогом Корнуолла после смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II, и вступления на престол его отца, короля Карла III. Как только принц Уильям унаследовал титул, он стал получать всю прибыль от герцогства.

Согласно отчету, чистая прибыль герцогства за 2022-2023 финансовый год составила около $30 млн. Поскольку принц Уильям унаследовал недвижимость в середине финансового года, то он получил около $16 млн, а бывший владелец - Карл III - чуть больше $14 млн.

Кенсингтонский дворец сообщил, что герцогство попросило оставить более $8,67 млн из зарплаты принца Уильяма на "оборотные средства". В результате доход принца Уильяма составил чуть более $7,4 млн.

Ожидается, что в следующем году Уильям получит все $30 млн.

Герцогство оценивается более чем в $1 млрд и занимает площадь около 530 кв. км. на территории Соединенного Королевства.