Саммит Евросоюза не достиг консенсуса по вопросу распределения беженцев

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе не достигли консенсуса по вопросу о распределении мигрантов по государствам сообщества. Как сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, совместного заявления по теме миграции не будет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации DPA, Венгрия и Польша не согласились с подготовленным на саммите текстом заявления, так что ожидается лишь некий документ от имени главы Евросовета Шарля Мишеля.

Агентство напомнило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил блокировать поставки оружия Киеву в случае, если не будут учтены интересы его страны. Он назвал "миграционной войной" переговоры в Брюсселе по теме миграции.