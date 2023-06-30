Состоялся международный медиа-форум, посвященный первому смарт-городу Туркменистана Аркадаг

В библиотеке им. Довлетмамеда Азади состоялся первый международный медиа-форум, посвященный первому смарт-городу Туркменистана - Аркадаг, сообщает корреспондент Trend в пятницу с места события, передает Day.Az.

В рамках форума прошли сессии "Город Аркадаг - первый "умный город" в регионе", "Возникновение экологической культуры в системе инновационного градостроительства", "Обретение значимости города Аркадаг в развивающейся парадигме "здоровых городов"", а также рассмотрены вопросы медиа-сотрудничества.

Корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов отметил на форуме высокий уровень организации мероприятий, посвященных открытию города Аркадаг, исторические связи и братские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном, значимость проведения форума для сотрудничества и обмена опытом между зарубежными СМИ и специалистами этой сферы.

На форуме выступили председатель комитета по строительству города Аркадаг Дерья Оразов, генеральный секретарь Объединения инженеров и архитекторов тюркоязычных стран Ильяс Демирджи, ректор Инженерно-технологического университета им.Огуз Хана Гурбанмурада Мезилов, специалист Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Фундаре Сальваторе, начальник отдела международных связей министерства охраны природы и окружающей среды Туркменистана Берды Бердыев, директор информационного центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Огулмяхри Гельдыева, главный редактор журнала Business Central Asia Индервир Сингх и другие.