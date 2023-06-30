Организация исламского сотрудничества намерена осудить сожжение Корана в Стокгольме

Организация исламского сотрудничества (ОИС) намерена провести внеочередное заседание 2 июня в Джидде, чтобы обсудить случай сожжения Корана в Стокгольме, передает Day.Az.

ОИС планирует выразить единую позицию организации по отношению к этому акту, совершенному в Швеции.

Заседание состоится в Джидде, где ожидается принятие совместного заявления, осуждающего данную антиисламскую акцию. Турецкие власти категорически осудили сожжение Корана, произошедшее в центре Стокгольма во время праздника Гурбан. Власти Анкары призвали Швецию, стремящуюся вступить в НАТО, прекратить беззаконие и провокации, связанные с оскорблением мусульман. Инцидент в Стокгольме разрешила полиция, а произошел он на площади Медборъярплатсен в центре города. 37-летний иммигрант из Ирака, по имени Салван Момика, вырвал страницы из Корана и поджег их. Этот инцидент произошел в день празднования Ид аль-Адха (праздник Гурбан) - одного из важных религиозных праздников для мусульман по всему миру. Также в этот день более 1,8 миллиона мусульман завершили хадж - священное паломничество в Мекку, Саудовской Аравии.