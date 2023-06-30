Захват заложников и стрельба в аэропорту Кишинева

Выстрелы раздаются в аэропорту Кишинева, пассажиров эвакуируют из здания.

Как передает Day.Az, об этом сообщили корреспонденту ТАСС в МВД Молдовы.

"По предварительным данным, иностранец, которому запретили въезд в страну, устроил стрельбу. Он выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. Людей из здания эвакуировали", - сообщил источник в ведомстве.

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева пассажир, по предварительным данным, прилетел из Турции, сообщил источник. "По предварительным данным, он прилетел из Турции. Во время инцидента он выхватил оружие у пограничника и выстрелил в него, нанеся ранение", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате инцидента ранен пограничник. Спецслужбы МВД готовятся штурмовать помещение аэропорта Кишинева, в котором забаррикадировался устроивший стрельбу.

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева удерживает заложников, сообщило издание "КП в Молдове".