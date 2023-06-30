Французы возмущены весельем Макрона на фоне полицейского произвола

Автор: Мехти Ахмедзаде

После того как в Нантерре (пригород Парижа) полицейский застрелил 17-летнего алжирского подростка Наэля Мухаммада, по всей Франции продолжаются беспорядки, которые не собираются стихать.

В ходе акций в разных городах страны уже арестовано 680 человек, ранены 47 сотрудников полиции, сожжено более 150 автомобилей и разграблены десятки магазинов.

В такой ситуации президент Франции Эммануэль Макрон предпочел веселый отдых, вместо того чтобы отвечать на вопросы граждан, обеспокоенных полицейским произволом и жестокостью.

Вместе с супругой Брижит Макрон он отправился на знаменитую "Аккор Арену" в Париже на концерт всемирно известного композитора и певца Элтона Джона.

Хотя участие Эммануэля и Бриджит Макрон в концерте Элтона Джона держалось в секрете, в прессу просочилось несколько фотографий и видео, на которых Макрон веселится и танцует на концерте.

Большое возмущение вызвало Пляски первых лиц Франции вызвало большое возмущение у граждан страны. Комментарии типа "Ему на все наплевать", "Он сейчас развлекается вместо того, чтобы быть в центре событий", "На улицах происходят вандализм и грабежи, а Макрон развлекается" стремительно распространяются в соцсетях.

Традиционные французские СМИ также уделили особое внимание участию Эммануэля и Брижит Макрон в концерте Элтона Джона. Заголовки большинства статей на эту тему параллельны убийству 17-летнего Наэля и участию Макрона в концерте.

Убийство 17-летнего Наэля до сих пор до конца не расследовано, вся Франция на ногах требует справедливости для Наэля, а чета Макронов в это время танцует на концерте...

Тем временем президент Франции покинул в пятницу проходящее в Брюсселе двухдневное заседание Европейского совета и отменил свою итоговую пресс-конференцию, передает Le Figaro. Отмечается, что Макрон направился в Париж для проведения антикризисного совещания в связи с бунтами и погромами во Франции.

Судя по всему, Макрон решил устроить "пиар-тур", поняв, насколько негативно на фоне беспорядков было воспринято его участие в концерте.

Этот шаг еще раз показывает, что Макрона интересуют не заботы простых французов, а требования маргинализированных групп, которые привели его к власти, в том числе армянское лобби.