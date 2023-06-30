Момент взрыва на нефтегазодобывающем управлении в Татарстане

В распоряжении Известия появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва на территории нефтегазодобыващего управления "Елховнефть" в Заинском районе Татарстана, передает Day.Az.

На видео - крышка резервуара взмывает в воздух и из-под нее вырывается пламя. Через несколько секунд все окутывают клубы густого черного дыма.