https://news.day.az/world/1577588.html Момент взрыва на нефтегазодобывающем управлении в Татарстане - ВИДЕО
Момент взрыва на нефтегазодобывающем управлении в Татарстане - ВИДЕО
В распоряжении Известия появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва на территории нефтегазодобыващего управления "Елховнефть" в Заинском районе Татарстана, передает Day.Az.
На видео - крышка резервуара взмывает в воздух и из-под нее вырывается пламя. Через несколько секунд все окутывают клубы густого черного дыма.
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