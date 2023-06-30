Более 5 миллиардов человек погибнут в случае ядерной войны между США и Россией

Массачусетский институт MIT опубликовал ролик с визуализацией последствий ядерной войны между США и Россией, передает Day.Az.

Британия и Франция обладают ядерным потенциалом и в соответствии со статьей 5 НАТО обязаны защищать США, поэтому Россия нанесёт удар и по ним. Поднятые в атмосферу черный пепел и дым на срок до десяти лет закроют планету от солнечного тепла.

Более 5 миллиардов человек погибнут от взрывов, радиации и голода, в том числе около 99% жителей США, Европы, России и Китая.