Эрдоган и Бердымухамедов обсудили двусторонние связи и региональные процессы

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, провел в пятницу телефонный разговор с коллегой из Туркменистана, Сердаром Бердымухамедовым, передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

По информации, полученной из Управления по связям Администрации президента Турции, в ходе разговора собеседники поздравили друг друга с праздником Гурбан и выразили надежду, что эти праздничные дни станут символом стабильности и процветания в мире, включая исламский мир.

Президенты также обсудили перспективы дальнейшего развития дружественных связей между Турцией и Туркменистаном, а также региональные процессы, обменявшись своими мнениями на эту тему.