https://news.day.az/world/1577650.html Мощный взрыв на химзаводе в Китае - ВИДЕО
Мощный взрыв на химзаводе в Китае - ВИДЕО
Взрыв прогремел на химическом заводе в китайской провинции Цзянси. По данным местных экстренных служб, среди рабочих могут быть погибшие.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Предварительно, пожар возник из-за вспыхнувшего силиконового масла. По информации местных оперслужб, с предприятия уже эвакуировали всех сотрудников, пожарные пытаются локализовать огонь.
Завод Jiangxi Qiantai New Materials Co Ltd. специализируется на обработке и производстве серы и фосфора.
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