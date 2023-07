Мощный взрыв на химзаводе в Китае

Взрыв прогремел на химическом заводе в китайской провинции Цзянси. По данным местных экстренных служб, среди рабочих могут быть погибшие.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Предварительно, пожар возник из-за вспыхнувшего силиконового масла. По информации местных оперслужб, с предприятия уже эвакуировали всех сотрудников, пожарные пытаются локализовать огонь.

Завод Jiangxi Qiantai New Materials Co Ltd. специализируется на обработке и производстве серы и фосфора.