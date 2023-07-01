Премьер Франции призвала всех министров оставаться в Париже

Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех министров вернуться в Париж и оставаться в столице на фоне происходящих в государстве протестов. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник в правительстве, передает Day.Az.

По его информации, кабмин ожидает "действительно сложный" вечер.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен до этого заявил в Twitter, что французские правоохранители с начала беспорядков в стране в пятницу задержали 270 человек.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.