Во Франции увеличилось число задержанных в ходе беспорядков

Во Франции в ходе беспорядков, начавшихся вследствие убийства полицейским 17-летнего подростка, ночью 1 июля задержали около тысячи человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, "По новым данным Министерства внутренних дел, 994 человека были задержаны в ночь с пятницы на субботу в ходе беспорядков", - уточнили в сообщении телеканала.

Убийство подростка сотрудником правоохранительных органов спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, которые затем перешли и в другие крупные коммуны и города: Дижон, Лион, Марсель, Страсбург и Тулузу.

Люди сжигают автомобили, комиссариаты, здания полиции и административных органов, причиняют ущерб учебным организациям.

В некоторых местах развернули полицейский спецназ, где-то даже приходится применять бронетехнику и вертолеты.